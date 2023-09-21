Россиянам станет сложнее брать ипотеку

ЦИАН: средний ежемесячный платеж по ипотеке в России увеличится

Средняя рыночная ставка по ипотеке в России с начала года вырастет с 9-10 процентов до 14,5-15 процентов после повышения ключевой в середине сентября. Осенью ежемесячный платеж по жилищным кредитам в городах-миллионниках вырастет на 41 процент, или на 20 тысяч рублей, сообщает РБК-Недвижимость со ссылкой на подсчеты аналитиков ЦИАН.

В начале 2023 года средний ежемесячный платеж по ипотеке составлял 36 процентов от дохода семьи, или 37,4 тысячи рублей. После повышения ключевой ставки до 13 процентов годовых на обслуживание жилищных кредитов у граждан будет уходить чуть более половины бюджета — 51 процент, или 52,7 тысячи рублей, уточнили эксперты.

При этом с наибольшим приростом ипотечных платежей столкнутся жители Москвы (плюс 48 тысяч рублей), Санкт-Петербурга (на 33 тысячи) и Казани (на 24 тысячи). В наименьшей степени увеличение финансового бремени будут ощущать россияне из Перми, Челябинска и Волгограда. В этих городах увеличение ежемесячного платежа составит в среднем 13-14 тысяч рублей.

Самая недоступная ипотека по-прежнему будет в Москве и Санкт-Петербурге. В столице на погашение ежемесячного платежа у граждан будет уходить до 74 процентов семейного бюджета, а размер выплат увеличится до 165,9 тысячи рублей. В Санкт-Петербурге доля ипотеки от доходов составит 72 процента при росте платежей до 114,2 тысячи, предупредили в ЦИАН.

Ранее начальник управления «Ипотечного кредитования» ВТБ Сергей Бабин предрек снижение выдачи жилищных кредитов после повышения ключевой ставки до 13 процентов. Количество одобрений упадет из-за роста убытков финансовых организаций, которые продолжают выдавать ипотеку по старым ставкам ради сохранения репутации.