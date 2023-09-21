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15:29, 21 сентября 2023Среда обитания

В России предрекли спад выдачи ипотеки

ВТБ: в России искусственно снизится уровень одобрения ипотеки

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

После повышения ключевой ставки в России искусственно снизится уровень одобрения ипотеки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление начальника управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергея Бабина.

«Когда банк не понимает, что будет происходить, и ключевая [ставка] вырастает в два раза, любой выдаваемый кредит несет огромный убыток, уровень одобрения искусственно снижается», — подчеркнул Бабин.

Эксперт указал, что в настоящее время банки работают в убыток, выдавая ипотеку по старым ставкам. Как отметил Бабин, финансовым организациям это нужно для сохранения репутации. Например, по его словам, за 19 сентября банки выдали 23,7 миллиарда рублей, при этом в спокойные времена в день выдают 8 миллиардов.

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При этом Бабин указал на общий ежегодный рост одобрения кредитов — в настоящее время оно составляет примерно 70 процентов от общего количества запросов. Он также отметил, что уровень просроченной задолженности по жилищному кредитованию держится на уровне менее одного процента несмотря на отрицательные факторы.

Ранее опрошенные «Известиями» эксперты заявили, что на фоне увеличения ключевой ставки в России снизится уровень выдачи льготной ипотеки. Многие финансовые организации уже повысили минимальные ставки по льготным кредитам. Ожидается, что в будущем это сделают все банки.

Эксперты «Циан» предрекали, что после повышения ключевой ставки россияне в городах-миллионниках будут тратить на обслуживание ипотечного кредита в среднем 51 процент дохода, или 52,7 тысячи рублей. Самая недоступная ипотека при росте ипотечной ставки до 15 процентов окажется в Москве, где на обслуживание займа придется тратить до 74 процентов от среднего дохода семьи (165,9 тысячи рублей).

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    Мария Черкасова
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