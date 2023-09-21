Россиянам станут реже выдавать ипотеку

«Известия»: объем ипотечных выдач на первичном рынке значительно снизится

В ближайшем будущем ставки по льготным ипотечным продуктам вырастут, а объем выдач снизится. Такую ситуацию на рынке недвижимости предрекли эксперты, опрошенные «Известиями».

В среду, 20 сентября, кабмин установил единые ставки по льготным ипотечным программам, отменив все скидки на ставки. Помимо этого, был установлен минимальный размер первоначального взноса по льготной ипотеке — 20,1 процента. Минимальные ставки по льготным программам у многих российских банков выросли.

По мнению экспертов, в будущем ставки повысят все банки, которые также включены в государственную программу по льготному жилищному кредитованию. Вместе с этим объем выдачи ипотеки на рынке новостроек, где доминирующую роль играют льготные программы, существенно снизится — примерно на 15-20 процентов по сравнению со средними показателями летних месяцев 2023 года. Однако смягчить ситуацию в этом случае, добавили специалисты, могут помочь более крупные скидки, а также другие бонусы для покупателей «первички». При этом они отметили, что повышения ставок не коснутся программ льготной государственной ипотеки и семейной ипотеки со ставками в восемь и шесть процентов соответственно.

В сентябре директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец пояснил, что решением повысить до 20 процентов размер минимального первоначального взноса по ипотеке ЦБ защищает банки от наплыва не вполне платежеспособных клиентов.