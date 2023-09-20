Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
13:56, 20 сентября 2023Среда обитания

Повышение первоначального взноса по ипотеке объяснили

Экономист Зубец: повышением первого взноса по льготной ипотеке ЦБ защищает банки

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Решением повысить до 20 процентов размер минимального первоначального взноса по ипотеке ЦБ защищает банки от наплыва не вполне платежеспособных клиентов, объяснил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец. Его слова приводит «Говорит Москва».

По словам эксперта, в России ипотеку уже платят десять процентов семей, что, по его оценке, примерно соответствует доле тех, кто может себе ее позволить без высоких рисков невозврата кредита.

При этом, отметил экономист, повышение первоначального взноса подстегнуло рынок, нынешний ажиотаж на котором во многом связан с тем, что «люди стремятся заскочить в последний вагон поезда, взять кредит на прежних условиях с 15-процентным первоначальным взносом».

Правительство России увеличило минимальный размер первоначального взноса по льготной ипотеке с 15 до 20 процентов. Постановление кабмина было опубликовано 12 сентября. Документ также снижает на 0,5 процентного пункта предельную величину субсидий, которые получают банки, выдающие кредиты в рамках льготных программ. Такая мера тоже ранее анонсировалась и объяснялась.

Что думаешь? Оцени!
    Дмитрий Воронин
    Обсудить
    Последние новости

    Власти Нагорного Карабаха подписали капитуляцию перед Азербайджаном. На каких условиях Баку приостановил операцию?

    Затопление торгового центра в Москве попало на видео

    Путин выразил надежду на деэскалацию проблемы Карабаха

    Пассажир вынужденно севшего российского самолета заподозрил экипаж в обмане

    Путин обсудит Украину и Нагорный Карабах с главой МИД Китая

    Пашинян заявил о неучастии Армении в подготовке заявления о перемирии в Карабахе

    Путин поедет в Китай на форум «Один пояс — один путь»

    Повышение первоначального взноса по ипотеке объяснили

    Росгвардия изъяла взрыватель на месте детонации артиллерийского снаряда

    Стало известно о возможной встрече по урегулированию на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости