Повышение первоначального взноса по ипотеке объяснили

Экономист Зубец: повышением первого взноса по льготной ипотеке ЦБ защищает банки

Решением повысить до 20 процентов размер минимального первоначального взноса по ипотеке ЦБ защищает банки от наплыва не вполне платежеспособных клиентов, объяснил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец. Его слова приводит «Говорит Москва».

По словам эксперта, в России ипотеку уже платят десять процентов семей, что, по его оценке, примерно соответствует доле тех, кто может себе ее позволить без высоких рисков невозврата кредита.

При этом, отметил экономист, повышение первоначального взноса подстегнуло рынок, нынешний ажиотаж на котором во многом связан с тем, что «люди стремятся заскочить в последний вагон поезда, взять кредит на прежних условиях с 15-процентным первоначальным взносом».

Правительство России увеличило минимальный размер первоначального взноса по льготной ипотеке с 15 до 20 процентов. Постановление кабмина было опубликовано 12 сентября. Документ также снижает на 0,5 процентного пункта предельную величину субсидий, которые получают банки, выдающие кредиты в рамках льготных программ. Такая мера тоже ранее анонсировалась и объяснялась.