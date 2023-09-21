Россиянам предрекли траты на ипотеку в размере половины их дохода

«Циан»: траты на ипотеку составят половину дохода россиян

После повышения ключевой ставки россияне в городах-миллионниках, как ожидается, будут тратить на обслуживание ипотечного кредита в среднем 51 процент дохода, или 52,7 тысячи рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на аналитиков «Циан».

При этом в начале 2023 года ежемесячный платеж по ипотеке в среднем составлял 36 процентов от дохода семьи, или 37,4 тысячи рублей, отметили аналитики.

В настоящее время ключевая ставка Центробанка составляет 13 процентов, что соответствует рыночному уровню ставок по ипотеке в диапазоне 14,5-15 процентов. Эти значения принято определять как высокие. В начале 2023 года ставки на вторичном рынке составляли 9-10 процентов годовых, напомнила эксперт «ЦИАН. Аналитики» Елена Лапшина.

В начале года самая низкая ипотечная нагрузка была на покупателей жилья в Перми. Там на обслуживание кредита уходило примерно 27 процентов от семейного дохода (32,4 тысячи рублей). Самая недоступная ипотека была в Москве (52 процента дохода или 117,7 тысячи рублей).

При росте ставок по ипотеке с 10 до 15 процентов платеж увеличится в среднем на 20 тысяч рублей (плюс 41 процент). Сильнее всего это сказалось на рынке Москвы (рост на 48 тысяч рублей в абсолютном выражении), Санкт-Петербурга (на 33 тысячи рублей), Казани (на 24 тысячи рублей). Меньше всего нагрузка выросла в Перми, Челябинске и Волгограде (на 13-14 тысяч рублей). «Только в восьми городах из 16 выплаты по ипотеке будут составлять менее половины дохода семьи, при ставке в 11 процентов таких городов было 14», — указала эксперт.

Самая недоступная ипотека при росте ставки до 15 процентов будет в Москве (рост до 74 процента от среднего дохода семьи, до 165,9 тысячи рублей) и Санкт-Петербурге (до 72 процентов, до 114,2 тысячи рублей). Казань также вошла в тройку городов с самой недоступной ипотекой (65 процентов дохода, 82,6 тысячи рублей). В Перми при этом останется минимальная доля платежа (38 процентов, 45,6 тысячи рублей). Низкими показатели также будут в Челябинске и Краснодаре.

Ранее эксперты предрекали снижение выдач ипотеки россиянам на фоне повышения процентной ставки по льготным продуктам. Ожидается, что объем выдачи упадет примерно на 15-20 процентов по сравнению со средними показателями летних месяцев 2023 года.