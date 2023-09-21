Президент Ирана заявил о дальнейшем сотрудничестве с Россией

Президент Ирана Раиси: сотрудничество с Россией военной сфере продолжится

Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что сотрудничество с Россией в военной, экономической, политической, технологической, торговой сферах продолжится. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик также предложил дождаться объявления итогов визита министра обороны России Сергея Шойгу в Иран.

Ранее Шойгу на встрече с министром обороны и поддержки Вооруженных сил Ирана Мохаммадом Резой Аштиани заявил, что взаимодействие двух государств выходит на новый уровень. Он подчеркнул, что страны нацелены на реализацию всех запланированных мероприятий, несмотря на противодействие Соединенных Штатов и их западных союзников. Глава ведомства указал, что санкционное давление показало свою бесперспективность.

