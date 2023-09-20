Шойгу заявил о новом уровне взаимодействия России и Ирана

Шойгу: взаимодействие России и Ирана выходит на новый уровень

Глава Минобороны России Сергей Шойгу на встрече с министром обороны и поддержки Вооруженных сил Ирана Мохаммадом Резой Аштиани заявил, что взаимодействие двух государств выходит на новый уровень. Его слова приводятся в Telegram-канале оборонного ведомства.

Шойгу подчеркнул, что страны нацелены на реализацию всех запланированных мероприятий, несмотря на противодействие Вашингтона и его западных союзников. Министр указал, что санкционное давление показало свою бесперспективность.

Глава российского ведомства заявил о готовности к дальнейшим совместным действиям в области укрепления стабильности и безопасности на Ближнем Востоке.

Делегация Минобороны России во главе с Шойгу прибыла в Иран 19 сентября. Стороны обсудят ситуацию в регионе и двусторонние отношения в оборонной сфере.