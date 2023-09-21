Стало известно о нарушении режима прекращения огня в Карабахе

24News: военные Азербайджана нарушили режим прекращения огня в Карабахе

Военные Азербайджана нарушили режим прекращения огня в Нагорном Карабахе, открыв стрельбу в районе Степанакерта. Об этом пишет армянский портал 24News в Telegram.

«Азербайджанская сторона нарушила достигнутую 20 сентября договоренность о прекращении огня и применила стрелковое оружие на подступах к Степанакерту», — говорится в публикации.

Ранее Минобороны Азербайджана заявило, что сообщения в армянских соцсетях о наступлении Вооруженных сил республики в направлении Степанакерта являются ложными. Эта информация имеет дезинформационные цели, подчеркнули в оборонном ведомстве.

Ранее началась встреча представителей Баку и армян Карабаха в городе Евлах.