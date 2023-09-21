Баку опроверг сообщения о наступлении на Нагорный Карабах

МО Азербайджана опровергло сообщения о наступлении на Нагорный Карабах

Минобороны Азербайджана опровергло сообщения о наступлении армии республики на Степанакерт в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram.

«Информация, распространяемая в некоторых армянских аккаунтах в социальных сетях о якобы наступлении наших Вооруженных сил в направлении Ханкенди (Степанакерт — прим. «Ленты.ру»), полностью ложна и имеет дезинформационные цели», — говорится в публикации. Минобороны республики подчеркнуло, что категорически опровергает распространяемые сообщения об этом.

Ранее началась встреча представителей Баку и армян Карабаха в городе Евлах. Азербайджанскую сторону представляют ответственный за контакты с проживающими в регионе армянами Рамиль Мамедов и сотрудник спецпредставительства Илькин Султанов. Армян Карабаха представляют Сергей Мартиросян и Давид Мелкумян, в качестве участника на встрече также присутствует представитель российских миротворцев.