В Евлахе началась встреча представителей Азербайджана и армян Карабаха

Встреча представителей Азербайджана и армян Карабаха началась в городе Евлах

Встреча представителей Азербайджана и армян Карабаха началась в городе Евлах, пишет АзерТадж.

Баку на встрече представляют ответственный за контакты с проживающими в Карабахе армянами Рамиль Мамедов, заместитель спецпредставителя президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в состав Карабахского экономического региона (за исключением Шушинского района), Башир Гаджиев и сотрудник спецпредставительства Илькин Султанов.

Армян Карабаха представляют Сергей Мартиросян и Давид Мелкумян, в качестве участника на встрече также присутствует представитель российских миротворцев.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев во время обращения к народу заявил, что власти Армении продемонстрировали «неожиданную политическую компетентность» в ситуации в Нагорном Карабахе.

Помощник Алиева по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев оценил готовность мирного договора между Азербайджаном и Арменией. По его словам, проект соответствующего документа согласован на 70 процентов.