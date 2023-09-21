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06:30, 21 сентября 2023Наука и техника

В США оценили новейшую российскую крылатую ракету Х-БД

The Drive: ракеты Х-БД позволят самолетам Ту-160 поражать цели по всей Европе

Фото: Вадим Савицкий / ТАСС

Новейшие российские крылатые ракеты Х-БД, которые получили стратегические бомбардировщики Ту-160, имеют дальность боевого применения более 6,5 тысячи километров, позволяющую поражать из глубины России цели практически по всей Европе. Такую оценку привел обозреватель американского издания The Drive Томас Ньюдик.

Автор отмечает, что подробностей о новой ракете известно мало. По его мнению, вероятнее всего, она создана на основе крылатой ракеты Х-101/102, которую в перспективе должна заменить, а носителем Х-БД, кроме Ту-160, должен стать перспективный авиационный комплекс дальней авиации ПАК ДА.

Обозреватель допускает, что Х-БД получила большую дальность за счет миниатюризации внутренних компонентов Х-101/102, другому типу топлива, усовершенствованию двигателя и аэродинамической конструкции ракеты. По оценке автора, Х-БД, как и Х-101/102, будет отличать низкая радиолокационная заметность.

Ньюдик не исключает, что новая ракета все еще проходит государственные испытания, в связи с чем официально не поступила на вооружение. Автор допускает, что в настоящее время Х-БД проходит испытания в составе Ту-160.

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Автор допускает, что гипотетическое развертывание стратегических бомбардировщиков с новой ракетой в арктическом регионе «может быть направлено ​​против Северной Америки».

Ранее в видео Минобороны России, которое опубликовано в Telegram, сообщалось, что сверхзвуковые стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 получили новые крылатые ракеты Х-БД с дальностью более 6,5 тысячи километров.

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    Иван Потапов
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