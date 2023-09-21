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17:33, 21 сентября 2023Из жизни

Автомеханики спасли застрявшего под капотом машины раненого котенка

В Канаде автомеханики обнаружили под капотом машины застрявшего котенка

Фото: about shin / Unsplash

В Канаде сотрудники дилерского центра Lakeland Hyundai в провинции Саскачеван спасли раненого котенка, застрявшего под капотом машины клиента. Об этом сообщает CTV News.

Автомеханики собирались провести замену масла, когда услышали странные звуки, доносящиеся из-под капота. Открыв его, они обнаружили котенка, лапа которого застряла в двигателе автомобиля. «У него была немного подпалена шерсть, и он немного прихрамывал, но в остальном все было в порядке», — рассказывает консультант сервисной службы центра.

Вскоре раненого котенка вытащили из двигателя и отвезли к ветеринару для лечения. Детеныша решила приютить сотрудница дилерского центра.

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По словам менеджера по продажам Lakeland Hyundai, животные маленьких размеров часто залезают под капоты машин, чтобы погреться у двигателей. Он попросил водителей помнить об этом в холодное время года. Мужчина порекомендовал владельцам автомобилей несколько раз сигналить, прежде чем начинать поездку, чтобы спугнуть животных, который могут находиться под капотом.

Ранее сообщалось, что в Таиланде питон заполз под капот машины и напугал водителя. Предполагается, что змея забралась в моторный отсек автомобиля, так как искала теплое место из-за прохладной погоды.

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    Алиса Удовик
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