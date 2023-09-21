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21:04, 21 сентября 2023Мир

На Западе указали на отчаяние Зеленского в ходе выступления на Генассамблее ООН

Экс-агент MI6 Крук указал на отчаяние Зеленского в ходе выступления на ГА ООН
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Экс-агент MI6 (служба внешней разведки Великобритании) Аластер Крук в эфире YouTube-канала Judging Freedom указал на отчаяние президента Украины Владимира Зеленского в ходе выступления на Генассамблее ООН.

«Зеленский в глубоком отчаянии. Пытается апеллировать к эмоциям, чтобы выбить больше денег и оружия для Украины», — заявил эксперт, добавив, что украинский лидер не уверен в получении дальнобойных ракет ATACMS и нового финансирования.

По слова Крука, политик пытается разжалобить американцев и убедить их пересмотреть позицию по поддержке Киева, однако в этот раз потерпит неудачу.

Экс-агент отметил, что Зеленскому вряд ли удастся повлиять на конгресс США, где растет скепсис относительно дальнейшей помощи Украине.

Ранее американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что конфликт на Украине продолжается из-за позиции президента страны Владимира Зеленского, так как он настаивает на продолжении боевых действий.

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    Марина Совина
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