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15:15, 21 сентября 2023Культура

Лана Дель Рей раскрыла причину своих редких выступлений на телевидении

Певица Лана Дель Рей перестала выступать на телевидении из‑за неуверенности

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская певица Лана Дель Рей (настоящее имя — Элизабет Вулридж Грант) заявила, что перестала выступать в прямом эфире на телевидении из‑за неуверенности в себе. Об этом она сообщила в интервью для The Hollywood Reporter.

Отмечается, что артистка появлялась в телепрограммах только дважды — в Saturday Night Live и в шоу Дэвида Леттермана, оба раза в 2012 году. Тогда она исполнила такие песни, как Video Games и Blue Jeans. После этого актриса Джульетта Льюис обвинила поп-звезду в имитации пения.

Дель Рей подчеркнула, что в течение девяти лет она безостановочно ездила по гастролям, которые давались ей нелегко. «В глубине души ты знаешь, когда наступит подходящий момент [для выступления на телевидении]. Но подходящего момента никогда не было. Возможно, сейчас, даже если я не чувствую себя уверенно, я бы все равно это сделала», — резюмировала певица.

В марте 2023 года стало известно, что Лана Дель Рей обручилась со своим возлюбленным, музыкантом Эваном Виникером, спустя несколько месяцев тайного романа. Виникер является управляющим агентства по подбору талантов Range Media. Он также играл в группе Steel Train.

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    Сергей Равин
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