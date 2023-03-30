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12:17, 30 марта 2023Культура

Лана Дель Рей обручилась с возлюбленным после нескольких месяцев тайного романа

Billboard: Лана Дель Рей обручилась после нескольких месяцев тайного романа

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская певица Лана Дель Рей (настоящее имя — Элизабет Вулридж Грант) обручилась со своим возлюбленным, музыкантом Эваном Виникером спустя несколько месяцев тайного романа. Об этом сообщает Billboard.

Несмотря на то что пара держала свои отношения в секрете, за последние несколько месяцев их несколько раз видели вместе на публике, в том числе на фестивале в сентябре и в начале этого месяца в ресторане, где они сфотографировались с фанатами.

Виникер является управляющим партнером Range Media — агентства по подбору талантов. Он также реализовал себя как музыкант, ранее игравший в группе Steel Train.

В 2022 году певица анонсировала новый студийный альбом — пластинку под названием Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd. Предыдущую пластинку Blue Banisters Лана Дель Рей выпустила осенью 2021-го.

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Варвара Кошечкина
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