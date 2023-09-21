Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
16:54, 21 сентября 2023Моя страна

В Приморье спустя шесть лет заметили прославившегося леопарда в теле

В «Земле леопарда» спустя шесть лет заметили прославившегося леопарда в теле

Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Леопард Leo 91M вернулся из Китая в Россию и попал на фотоловушки нацпарка «Земля Леопарда». Снимки опубликованы в Telegram-канале учреждения.

Леопарда заметили на территории нацпарка спустя шесть лет после последнего появления.

В нацпарке напомнили, что леопард стал звездой из-за своего телосложения. Его впервые зарегистрировали в 2017 году фотоловушки китайского нацпарка, соседствующего с «Землей Леопарда».

«Тогда зарубежные ученые решили, что перед ними беременная самка, и крупнейшие китайские СМИ разразились публикациями о "будущей маме". Только после сверки индивидуального узора на шкуре стало ясно, что произведший фурор зверь – самец, снятый после плотного обеда», — говорится в публикации. Там добавляется, что леопард снова в теле, будто привык сниматься только на полный желудок.

Уточняется, что для дальневосточного леопарда такие аппетиты нормальны, и взрослый хищник способен за один раз съесть большое количество пищи — до 20% массы своего тела.

Ранее в «Земле леопарда» рассказали, что котенок леопарда Leo 260M, спасенный в Приморье, доказал умение охотиться в дикой природе — он регулярно добывал себе пищу все лето.

Что думаешь? Оцени!
    Сергей Истомин
    Обсудить
    Последние новости

    Правительство ограничило вывоз топлива из России. Почему власти пошли на это?

    Автомеханики спасли застрявшего под капотом машины раненого котенка

    Пашинян оценил соблюдение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе

    В Минцифры не получили подтверждения о запуске каналов в WhatsApp в России

    Ивлеева поделилась новым видео и испугала фанатов чрезмерной худобой

    Автомобилистам перекрыли въезд на магистраль Москва — Санкт-Петербург

    Названа причина дестабилизации рынка топлива в России

    Оценена эффективность ограничений на вывоз топлива из России

    В Подмосковье иностранца осудили на 12 лет за содействие террористам

    Названа причина отказа Зеленскому в выступлении перед Конгрессом США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости