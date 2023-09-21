В Приморье спустя шесть лет заметили прославившегося леопарда в теле

В «Земле леопарда» спустя шесть лет заметили прославившегося леопарда в теле

Леопард Leo 91M вернулся из Китая в Россию и попал на фотоловушки нацпарка «Земля Леопарда». Снимки опубликованы в Telegram-канале учреждения.

Леопарда заметили на территории нацпарка спустя шесть лет после последнего появления.

В нацпарке напомнили, что леопард стал звездой из-за своего телосложения. Его впервые зарегистрировали в 2017 году фотоловушки китайского нацпарка, соседствующего с «Землей Леопарда».

«Тогда зарубежные ученые решили, что перед ними беременная самка, и крупнейшие китайские СМИ разразились публикациями о "будущей маме". Только после сверки индивидуального узора на шкуре стало ясно, что произведший фурор зверь – самец, снятый после плотного обеда», — говорится в публикации. Там добавляется, что леопард снова в теле, будто привык сниматься только на полный желудок.

Уточняется, что для дальневосточного леопарда такие аппетиты нормальны, и взрослый хищник способен за один раз съесть большое количество пищи — до 20% массы своего тела.

Ранее в «Земле леопарда» рассказали, что котенок леопарда Leo 260M, спасенный в Приморье, доказал умение охотиться в дикой природе — он регулярно добывал себе пищу все лето.