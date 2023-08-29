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15:44, 29 августа 2023Моя страна

Спасенный в Приморье котенок леопарда начал охотиться

Спасенный в Приморье котенок леопарда начал охотиться в Уссурийском заповеднике

Фото: Bob Brewer / Unsplash

Котенок леопарда Leo 260M, спасенный в Приморье, доказал умение охотиться в дикой природе. Об этом сообщается в Telegram-канале заповедника «Земля леопарда».

По данным администрации национального парка, хищник регулярно добывает себе пищу в течение всего лета.

«За лето у зверя могло быть минимум девять удачных охот: ровно столько раз он делал долгие остановки (более суток), во время которых зверь обычно кормится», — рассказали в заповеднике.

Отмечается, что ученые называют такие остановки с потенциальными охотами кластерами. Менее продолжительные «привалы» обычно расцениваются как отдых.

Видовой состав жертв пока не определен: кластеры Leo 260M находятся в труднодоступных местах. Ранее было установлено, что молодой зверь охотится на барсуков.

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    Варвара Кошечкина
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