Информация об отказе России восстанавливать заводы в Мариуполе оказалась фейком

Сообщение об отказе России восстанавливать заводы в Мариуполе оказалось фейком

Сообщение об отказе России восстанавливать заводы, серьезно пострадавшие в результате боевых действий в Мариуполе, оказалось фейком.

Бывший советник проукраинского мэра города Петр Андрющенко опубликовал пост, в котором заявил, что Россия остановила работу заводов в Мариуполе и отказалась заниматься их восстановлением.

В действительности российские власти активно занимаются восстановлением промышленных предприятий Мариуполя. Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявлял, что запуск металлургического завода имени Ильича в Мариуполе будет поэтапным и запланирован на период с 2023 по 2025 год. По его словам, предприятие, по предварительным оценкам, должно обеспечить порядка 19 тысяч рабочих мест.

В июне Пушилин также сообщал, что власти нашли стратегического инвестора для завода «Азовсталь» в Мариуполе. Представитель ДНР добавил, что проект разрабатывают специалисты профильных ведомств на федеральном и региональном уровнях.

Андрющенко неоднократно распространял ложную информацию о том, что Россия якобы прекратила восстанавливать Мариуполь и другие территории ДНР. В своем Telegram-канале глава Мариуполя Олег Моргун опровергал сообщения о прекращении восстановительных работ. По его словам, по состоянию на июнь уже было восстановлено более 500 индивидуальных жилых строений.

Информация о том, что Россия остановила работу заводов в Мариуполе и отказалась заниматься их восстановлением, не получила широкого распространения в российском сегменте СМИ и соцсетей.

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