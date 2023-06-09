Найден инвестор для технопарка на «Азовстали»

Врио главы ДНР Пушилин заявил, что найден инвестор для создания технопарка на «Азовстали»

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что власти нашли стратегического инвестора для завода «Азовсталь» в Мариуполе, серьезно пострадавшего в результате боевых действий. Его слова приводит РИА Новости.

Пушилин рассказал, что обсудил детали и своеобразную дорожную карту восстановления «Азовстали» с вице-премьером России Маратом Хуснуллиным. По его словам, уже найден инвестор для создания технопарка. «Пока не будут называть, потому что еще работа подготовительная ведется», — отметил он.

Представитель ДНР добавил, что проект разрабатывают специалисты профильных ведомств на федеральном и региональном уровнях. Он подчеркнул, что необходимо все просчитать, чтобы вписаться в мастер-план города. «Нам, безусловно, ясно, и мы это решение приняли еще в прошлом году, что "Азовсталь" в прежних объемах, в прежней структуре работать не будет», — заключил Пушилин.

Ранее Пушилин рассказал, что в ДНР нашли инвестора для восстановления «Артемсоли». Им станет крупная российская компания.

