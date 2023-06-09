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06:19, 9 июня 2023Бывший СССР

Найден инвестор для технопарка на «Азовстали»

Врио главы ДНР Пушилин заявил, что найден инвестор для создания технопарка на «Азовстали»

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что власти нашли стратегического инвестора для завода «Азовсталь» в Мариуполе, серьезно пострадавшего в результате боевых действий. Его слова приводит РИА Новости.

Пушилин рассказал, что обсудил детали и своеобразную дорожную карту восстановления «Азовстали» с вице-премьером России Маратом Хуснуллиным. По его словам, уже найден инвестор для создания технопарка. «Пока не будут называть, потому что еще работа подготовительная ведется», — отметил он.

Представитель ДНР добавил, что проект разрабатывают специалисты профильных ведомств на федеральном и региональном уровнях. Он подчеркнул, что необходимо все просчитать, чтобы вписаться в мастер-план города. «Нам, безусловно, ясно, и мы это решение приняли еще в прошлом году, что "Азовсталь" в прежних объемах, в прежней структуре работать не будет», — заключил Пушилин.

Ранее Пушилин рассказал, что в ДНР нашли инвестора для восстановления «Артемсоли». Им станет крупная российская компания.

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    Марина Совина
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