Пушилин: инвестором для восстановления «Артемсоли» в Соледаре станет крупная компания РФ

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что удалось найти конкретного инвестора для восстановления предприятия «Артемсоль» в Соледаре. Его слова приводит РИА Новости.

Пушилин заявил, что в ДНР нашли инвестора для восстановления «Артемсоли». Он подчеркнул, что предприятие является одним из самых крупных по производству и добыче соли. Инвестором станет крупная российская компания, отметил представитель ДНР.

Ранее врио главы ДНР обещал восстановить предприятие «Артемсоль» в Соледаре. В конце января он заявлял, что это произойдет уже после освобождения Артемовска (украинское название города — Бахмут). При этом он посчитал, что вместо разрушенных домов в городе лучше построить новые.