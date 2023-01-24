Пушилин заявил об отсутствии целесообразности восстанавливать жилье в Соледаре

Пушилин: целесообразности восстанавливать жилье в Соледаре нет, проще построить новые дома

Целесообразности восстанавливать жилье в Соледаре нет из-за сильных разрушений, проще построить новые дома. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, сообщает во вторник, 24 января, ТАСС.

«Целесообразности особой нет [восстанавливать жилые дома], они разрушены. Но решать это будет комиссия во главе с [вице-премьером России] Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным», — отметил он.

Ранее Пушилин заявил, что в Соледаре пока нецелесообразно разворачивать пункты гуманитарной помощи, поскольку мирных жителей в городе осталось очень мало. Глава региона уточнил, что всем необходимым горожан поддерживают бойцы ЧВК «Вагнер».