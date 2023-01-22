Пушилин счел нецелесообразным создание пунктов гумпомощи в Соледаре

Пушилин назвал нецелесообразными пункты гумпомощи в Соледаре из-за малого числа жителей

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в Соледаре пока нецелесообразно разворачивать пункты гуманитарной помощи. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он посетил перешедший под контроль российских войск город с депутатом Госдумы Зурабом Макиевым. «Необходимо было понять, нужно ли там развернуть пункты гуманитарной помощи от "Единой России". Решили, что пока нецелесообразно — мирных жителей осталось очень мало», — сказал политик. Пушилин уточнил, что всем необходимым горожан поддерживают бойцы ЧВК «Вагнер».

20 января к Соледару прибыли сотрудники ООН, они привезли туда гуманитарную помощь, в том числе воду, продовольствие и медикаменты для более чем 800 жителей. Члены организации приехали к городу, остановившись в 12 километрах от него, а помощь обещают раздать тем, кто живет в пяти километрах от Соледара, рассказал заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак. Он добавил, что в ближайшие дни ООН хочет отправить туда больше конвоев.

13 января Вооруженные силы России (ВС РФ) взяли под полный контроль населенный пункт Соледар в Бахмутском районе ДНР. Это стало возможным благодаря постоянным ударам артиллерии, штурмовой и армейской авиации, ракетных войск по соединениям Вооруженных сил Украины (ВСУ).