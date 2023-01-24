Пушилин пообещал восстановить в кратчайшие сроки «Артемсоль» в Соледаре

Врио главы ДНР Пушилин заявил, что предприятие «Артемсоль» в Соледаре будет восстановлено

Крупнейшее в Европе предприятие по соледобыче «Артемсоль» в Соледаре будет восстановлено в кратчайшие сроки. Такое обещание сделал в эфире программы «Соловьев.Live» временно исполняющий обязанности (врио) главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Он также привел условие, при котором это может произойти. «"Артемсоль" точно будем восстанавливать. <...> Это будет уже после освобождения Артемовска», — отметил Пушилин.

До этого врио главы ДНР рассказал, что не видит целесообразности восстанавливать жилье в Соледаре. По его мнению, там проще построить новые дома.

22 января Пушилин предлагал не разворачивать в Соледаре пункты гуманитарной помощи. Он мотивировал это тем, что мирных жителей в городе осталось очень мало.

20 января к Соледару прибыли сотрудники ООН, они привезли туда гуманитарную помощь, в том числе воду, продовольствие и медикаменты для более чем 800 жителей.

Ранее Вооруженные силы России взяли под полный контроль населенный пункт Соледар в Бахмутском районе ДНР.