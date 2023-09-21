Аферисты почти месяц обманывали россиянина и получили несколько миллионов рублей

В Миассе мошенники обманули мужчину почти на 2,5 миллиона рублей

В Миассе 41-летний местный житель отдал мошенникам почти два с половиной миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Аферисты обманывали мужчину в течение 20 дней — с 1 по 20 сентября. Сначала ему сообщили о заявке на смену номера и кредит, а потом вынудили оформить несколько займов, обналичить деньги и перевести их на указанные счета.

Когда пострадавший понял, что его обманули, он обратился в полицию. Силовики возбудили уголовное дело.

Ранее в Москве 78-летняя пенсионерка перевела телефонным мошенникам 25 миллионов рублей, полицейским удалось поймать сообщницу преступников.