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13:22, 21 сентября 2023Силовые структуры

Российская пенсионерка перевела мошенникам 25 миллионов рублей

Московская полиция задержала аферистку за обман пенсионерки на 25 млн рублей

Фото: Максим Поляков / Коммерсантъ

В Москве 78-летняя пенсионерка перевела телефонным мошенникам 25 миллионов рублей, полицейским удалось поймать сообщницу преступников. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Пожилая женщина была введена в заблуждение злоумышленниками, по указанию которых она поехала в банк и сняла со счета свои сбережения в иностранной валюте. Деньги она передала женщине, действовавшей с мошенниками заодно.

Когда пенсионерка поняла, что была обманута, то обратилась в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве. Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Сокол быстро установили подозреваемую. Ее задержали на железнодорожной станции в Ростове-на-Дону. Женщина 58 лет стала фигуранткой уголовного дела. Она помещена под домашний арест с санкции суда.

В настоящее время следователи выясняют личности ее сообщников.

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    Любовь Ширижик
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