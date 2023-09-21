В МИД назвали причины возможного обострения обстановки с НАТО

МИД: из-за маневров НАТО около госграницы России возрастает риск обострения

Из-за маневров НАТО около государственной границы России кратно возрастает риск непреднамеренных инцидентов, обострения обстановки. Об этом заявили РИА Новости в МИДе.

В министерстве уточнили, что опасность невольного перерастания таких случаев в вооруженный конфликт велика.

Ранее в министерстве назвали учения НАТО в 2024 году подготовкой к войне с Россией. Североатлантический альянс проведет крупнейшие со времен холодной войны учения «Стойкий защитник» весной 2024 года. Учения состоятся в Германии, Польше и странах Балтии. На учениях пройдут от 500 до 700 воздушных боевых вылетов, также будут задействованы более 50 кораблей и примерно 41 тысяча военнослужащих.