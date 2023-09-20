В МИД назвали учения НАТО в 2024 году подготовкой к войне с Россией

Замглавы МИД РФ Грушко: учения НАТО являются подготовкой к войне с Россией

Объявленные НАТО как крупнейшие с конца холодной войны учения являются провокацией и демонстрацией силы, а также подготовкой к войне с Россией. С таким заявлением выступил замглавы МИД РФ Александр Грушко, его цитирует РИА Новости.

«Это демонстрация силы, попытка военно-политического давления на Россию, и сценарий сформулирован таким образом, что не оставляет сомнений в том, что это часть приготовлений к военному столкновению с Россией», — сказал дипломат.

По словам Грушко, намерения Североатлантического альянса подчеркивают необходимость укрепления западных и северо-западных рубежей России.

Ранее стало известно, что НАТО проведет крупнейшие со времен холодной войны учения «Стойкий защитник» весной 2024 года. Учения состоятся в Германии, Польше и странах Балтии. На учениях пройдут от 500 до 700 воздушных боевых вылетов, также будут задействованы более 50 кораблей и примерно 41 тысяча военнослужащих.