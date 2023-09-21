В Белом доме назвали сроки согласования помощи для Украины

Салливан: Конгресс должен согласовать $24 млрд для Киева к 1 октября

Конгресс должен согласовать финансовую помощь для Киева к 1 октября. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает РИА Новости.

«Дополнительный пакет помощи, согласование которого мы просим у конгресса, касается срока с конца финансового года, 31 сентября, до конца календарного года. Нам нужно, чтобы средства продолжали поступать», — сказал он.