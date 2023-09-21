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20:45, 21 сентября 2023Мир

В Белом доме назвали сроки согласования помощи для Украины

Салливан: Конгресс должен согласовать $24 млрд для Киева к 1 октября

Фото: Unsplash

Конгресс должен согласовать финансовую помощь для Киева к 1 октября. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает РИА Новости.

«Дополнительный пакет помощи, согласование которого мы просим у конгресса, касается срока с конца финансового года, 31 сентября, до конца календарного года. Нам нужно, чтобы средства продолжали поступать», — сказал он.

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    Виктория Кондратьева
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