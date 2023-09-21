Белый дом прокомментировал траты на Украину

Белый дом: Украина получила от США все, что просила для контрнаступления

В Белом доме заявили, что Украина получила от Соединенных Штатов все, что просила для проведения контрнаступления. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о возможном начале третьей волны контрнаступления ВСУ в сентябре. «Все планы противника известны, их движения легко предугадать», — заявил он.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Киеве не знают, смогут ли Вооруженные силы Украины в этом году добиться прорыва в контрнаступлении.