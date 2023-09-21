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07:35, 21 сентября 2023Бывший СССР

В Запорожской области заявили об ударе по штурмовой группе ВСУ в районе Работино

Владимир Рогов: ударные БПЛА накрыли штурмовую группу ВСУ в районе Работино

Фото: Tsitsagi Nikita / news.ru / Global Look Press

Ударные беспилотники накрыли штурмовую группу ВСУ на линии фронта в Запорожской области между селами Работино и Вербовое. Об этом рассказал в интервью РИА Новости глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Наши ударные беспилотники накрыли штурмовую группу украинских боевиков, которая пыталась прорваться к нашим позициям на ореховском направлении», — уточнил он.

По словам Рогова, противник в итоге понес большие потери и был вынужден отступить.

19 сентября Владимир Рогов рассказал, что военные Вооруженных сил России отбили три атаки противника в районе села Работино в Запорожской области. Он отметил, что ВСУ проводят на ореховском направлении четвертую атаку. Однако российские войска удерживают позиции и не дают прорвать линию обороны.

В этот же день врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что российские военные уничтожили в районе Работино колонну с бронетехникой ВСУ.

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    Марина Совина
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