В Запорожье заявили об отражении российскими военными трех атак ВСУ у Работино

Рогов: военные ВС РФ отбили три атаки ВСУ у Работино в Запорожской области

Военные Вооруженных сил (ВС) России отбили три атаки противника в районе села Работино в Запорожской области. Об этом

РИА Новости сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) в настоящий момент проводят на ореховском направлении четвертую атаку. Однако российские войска удерживают позиции и не дают прорвать линию обороны.

Утром 19 сентября врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что российские военные уничтожили в районе Работино колонну с бронетехникой ВСУ. Он уточнил, что цель была поражена после того, как около пяти утра российские разведчики вскрыли движение украинских бронегрупп в направлении населенного пункта.