Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:26, 19 сентября 2023Бывший СССР

В Запорожье заявили об отражении российскими военными трех атак ВСУ у Работино

Рогов: военные ВС РФ отбили три атаки ВСУ у Работино в Запорожской области

Военные Вооруженных сил (ВС) России отбили три атаки противника в районе села Работино в Запорожской области. Об этом
РИА Новости сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) в настоящий момент проводят на ореховском направлении четвертую атаку. Однако российские войска удерживают позиции и не дают прорвать линию обороны.

Утром 19 сентября врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что российские военные уничтожили в районе Работино колонну с бронетехникой ВСУ. Он уточнил, что цель была поражена после того, как около пяти утра российские разведчики вскрыли движение украинских бронегрупп в направлении населенного пункта.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Госдеп США обратился к Азербайджану из-за боевых действий в Карабахе

    В G7 прогнозируют продолжение конфликта на Украине еще в течение шести-семи лет

    В Запорожье заявили об отражении российскими военными трех атак ВСУ у Работино

    Нидерландская авиакомпания отменила рейсы над Азербайджаном

    Число жертв обострения в Карабахе выросло

    Россия призвала Таджикистан и Киргизию воздержаться от необдуманных шагов

    Мужчина отказался от мастурбации и разбогател

    Раскрыт средний срок накопления на собственный дом в Подмосковье

    Россиянка пострадала в результате перестрелки в Махачкале

    Азербайджан заявил о захвате десятков позиций армянской армии в Карабахе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости