Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
18:29, 21 сентября 2023Моя страна

Наряды ингушей XVII—XVIII веков восстановят по найденным фрагментам

Специалисты «Дзурдзуки» восстановят наряды ингушей XVII—XVIII веков

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Специалисты историко-географического общества «Дзурдзуки» восстановят наряды ингушей XVII—XVIII веков по фрагментам, найденным в обрушившемся в августе прошлого года склепе на территории башенного комплекса Цори в горах Ингушетии. Об этом сообщает ТАСС.

По словам замруководителя общества «Дзурдзуки» Танзилы Дзауровой, на сегодняшний день нет ясного представления по одежде ингушей XVII—XVIII веков. «Потерять сейчас такую возможность — визуально восстановить образ ингушей и ингушек того времени — было бы непростительным для нас», — отметила она.

Специалисты по согласованию с компетентными органами и Цороевским тейпом пригласили исследователей археологического текстиля из Волгограда и Москвы. Дзаурова также сообщила, что найденные в склепе останки тел были перезахоронены в отреставрированный склеп.

«За две недели до перезахоронения мы успели изъять практически весь текстильный материал, который чудом в этих условиях сохранился за год, многие уникальные предметы одежды, которые были целыми еще год назад, разложились из-за того, что лежали уже не в сухих проветриваемых склепах. Пока могу сказать, что даже те фрагменты и тот материал, который удалось спасти, — уникальный, и со временем мы сможем прояснить для себя многие аспекты по истории Ингушетии», — отметила она.

Этнограф также сообщила, что технические и материальные затраты на реставрацию на себя полностью взял тейп Цороевых.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    В США рассказали о первостепенных просьбах Зеленского

    Модель стала «идеальной девушкой» для десятков мужчин и заработала миллионы

    Суд в ЛНР приговорил британца к 19 годам лишения свободы за шпионаж

    Забаррикадировавшегося в доме из-за экс-жены вооруженного россиянина задержали

    Опубликован список вступивших в ряды ВСУ артистов

    Врач назвала несложные упражнения для борьбы с запором

    Предсказано будущее цен на бензин в России

    На Украине слова «Россия» и «Москва» разрешили писать с маленькой буквы

    Сделки с жильем одной категории россиян предложили снимать на видео

    Путин пообещал обсудить ситуацию с реабилитацией ветеранов СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости