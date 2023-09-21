Наряды ингушей XVII—XVIII веков восстановят по найденным фрагментам

Специалисты «Дзурдзуки» восстановят наряды ингушей XVII—XVIII веков

Специалисты историко-географического общества «Дзурдзуки» восстановят наряды ингушей XVII—XVIII веков по фрагментам, найденным в обрушившемся в августе прошлого года склепе на территории башенного комплекса Цори в горах Ингушетии. Об этом сообщает ТАСС.

По словам замруководителя общества «Дзурдзуки» Танзилы Дзауровой, на сегодняшний день нет ясного представления по одежде ингушей XVII—XVIII веков. «Потерять сейчас такую возможность — визуально восстановить образ ингушей и ингушек того времени — было бы непростительным для нас», — отметила она.

Специалисты по согласованию с компетентными органами и Цороевским тейпом пригласили исследователей археологического текстиля из Волгограда и Москвы. Дзаурова также сообщила, что найденные в склепе останки тел были перезахоронены в отреставрированный склеп.

«За две недели до перезахоронения мы успели изъять практически весь текстильный материал, который чудом в этих условиях сохранился за год, многие уникальные предметы одежды, которые были целыми еще год назад, разложились из-за того, что лежали уже не в сухих проветриваемых склепах. Пока могу сказать, что даже те фрагменты и тот материал, который удалось спасти, — уникальный, и со временем мы сможем прояснить для себя многие аспекты по истории Ингушетии», — отметила она.

Этнограф также сообщила, что технические и материальные затраты на реставрацию на себя полностью взял тейп Цороевых.