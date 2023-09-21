На Украине приняли закон о нацменьшинствах

Верховная Рада приняла закон о правах нацменьшинств на Украине

Верховная Рада Украины приняла изменения в законопроект о правах меньшинств. Решение одобрили 318 депутатов, передает агентство УНИАН.

Закон обязует государство принимать меры для достижения в сферах экономической, социальной, политической и культурной жизни подлинного равенства между лицами, принадлежащими к нацменьшинствам, и лицами, принадлежащими к большинству населения.

Правительство должно бесплатно обеспечить учебниками и пособиями представителей нацменьшинств, получающих среднее образование, и педагогических работников. Закон также вводит понятие специализированного книжного магазина, образованного для реализации прав нацменьшинств.