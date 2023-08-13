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22:55, 13 августа 2023Бывший СССР

На Украине внесут изменения в закон о нацменьшинствах

Страна.ua: изменения к закону о нацменьшинствах на Украине не коснутся русских

Фото: Pixabay

Депутаты партии «Слуга народа» внесли в Верховную Раду Украины проект изменений к закону о нацменьшинствах. Отмечается, что они не будут распространяться на русских, сообщается в Telegram-канале издания «Страна.ua».

«Кабмин будет определять порядок признания населенного пункта таким, где "традиционно" проживают нацменьшинства или они составляют "значительную часть населения"», — сказано в сообщении.

Издание уточнило, что нормы законопроекта не будут распространяться на русских, добавив, что права, свободы и обязанности нацменьшинств могут быть ограничены в интересах нацбезопасности, территориальной целостности и общественного порядка, а также с целью не допустить беспорядков или преступной деятельности.

Ранее американский трансгендер-представитель Сил обороны Украины Сара Эштон-Чирилло назвала россиян тупыми на пресс-конференции для знакомства с украинскими журналистами.

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    Марина Совина
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