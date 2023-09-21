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20:48, 21 сентября 2023Силовые структуры

Неадекватный россиянин взял в плен жену и избивал ее всю ночь

В Новосибирске полиция задержала мужчину, который запер жену в гараже

Фото: Владимир Баранов / Globallookpress.com

В Новосибирске полиция задержала мужчину, который запер жену в гараже и избила ее всю ночь. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Задержанным оказался 31-летний житель Дзержинского района, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за грабеж и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Мужчину поместили в специализированное медицинское учреждение. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 127 («Незаконное лишение свободы») УК РФ.

Утром 20 сентября в отдел полиции сообщили о женских криках о помощи из гаража на улице Коломенской. Силовики выехали на вызов и начали взламывать дверь гаража, но через некоторое время женщина, которая была в нем, сама открыла замок и выбежать. За ней с топором в руках гнался мужчина. Увидев полицию, он быстро забаррикадировался в доме, стал разбивать окна и ломать все внутри. Сотрудники полиции окружили здание и начали переговоры, в результате его смогли задержать.

Пострадавшая рассказала, что ночью сожитель, находясь в неадекватном состоянии, заперт ее в гараже и избивал различными предметами. Женщину госпитализировали.

Ранее вооруженный житель Таиланда запер россиянку в номере отеля и попался полиции.

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    Варвара Митина
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