Неадекватный россиянин взял в плен жену и избивал ее всю ночь

В Новосибирске полиция задержала мужчину, который запер жену в гараже

В Новосибирске полиция задержала мужчину, который запер жену в гараже и избила ее всю ночь. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Задержанным оказался 31-летний житель Дзержинского района, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за грабеж и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Мужчину поместили в специализированное медицинское учреждение. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 127 («Незаконное лишение свободы») УК РФ.

Утром 20 сентября в отдел полиции сообщили о женских криках о помощи из гаража на улице Коломенской. Силовики выехали на вызов и начали взламывать дверь гаража, но через некоторое время женщина, которая была в нем, сама открыла замок и выбежать. За ней с топором в руках гнался мужчина. Увидев полицию, он быстро забаррикадировался в доме, стал разбивать окна и ломать все внутри. Сотрудники полиции окружили здание и начали переговоры, в результате его смогли задержать.

Пострадавшая рассказала, что ночью сожитель, находясь в неадекватном состоянии, заперт ее в гараже и избивал различными предметами. Женщину госпитализировали.

Ранее вооруженный житель Таиланда запер россиянку в номере отеля и попался полиции.

