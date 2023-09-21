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22:13, 21 сентября 2023Россия

Антонов отверг охоту за американцами для обмена на российских заключенных

Посол Антонов: Москва не ведет охоту за американцами для обмена на россиян

Фото: Pixabay

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов отверг заявления о том, что Москва якобы устроила охоту за американцами для того, чтобы в дальнейшем обменять их на находящихся в тюрьмах в США россиян, сообщает РИА Новости.

«Я не верю и отказываюсь подтверждать информацию о том, что здесь существуют какие-то игры. Никто не собирается специально охотиться за американцами», — заявил он.

Дипломат подчеркнул, что в настоящее время наблюдается обратная картина — западные государства ведут охоту за российскими гражданами в различных странах при том, что в отношении них нет реальных обвинений в правонарушениях.

Ранее Антонов рассказал, что США угрожают задержанным россиянам долгими сроками в том случае, если они не станут сотрудничать со следствием. По словам дипломата, в случае отказа им обещают тюремные сроки в десятки лет.

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    Марина Совина
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