Антонов заявил об угрозах США долгими сроками в адрес задержанных россиян

Посол Антонов заявил, что США угрожают задержанным россиянам долгими сроками

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, что США угрожают задержанным россиянам долгими сроками в том случае, если они не станут сотрудничать со следствием, сообщает РИА Новости.

«Они настаивают, чтобы наши граждане пошли на сделку со следствием, обещают вплоть до того, чтобы освободить их через короткое время после суда», — заявил дипломат.

По его словам, в случае отказа россиянам обещают тюремные сроки в десятки лет.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что президент Джо Байден выразил готовность делать шаги для обмена заключенными с другими странами. Глава американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что ни у него, ни у президента США «нет приоритета выше, чем возвращение домой незаконно задержанных где бы то ни было американцев».