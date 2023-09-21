В НАТО объяснили отказ Украине в членстве

Столтенберг заявил, что Украину не пригласят в НАТО из-за боевых действий

НАТО отказывает Украине в членстве из-за ведения боевых действий, объяснил генсек альянса Йенс Столтенберг. Его слова приводит РИА Новости.

«Очевидно, что активная война делает невозможным пригласить их сегодня или завтра. Украина очень хочет присоединиться к НАТО, они это выразили очень четко», — заявил он.

По его словам, Украина станет членом альянса, это было заявлено на саммите в Вильнюсе в июле. Самое важное, что на саммите Украина приблизилась к этой цели, отметил Столтенберг.

Он также добавил, что необходимо внедрить рамки, чтобы гарантировать безопасность, суверенитет и целостность Украины.

Ранее Польша категорически отвергла принятие Украины в НАТО. Вступление Украины в военный альянс означало бы вступление НАТО в войну с Россией, пояснил президент Польши Анджей Дуда.