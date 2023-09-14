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00:56, 14 сентября 2023Бывший СССР

Польша категорически отвергла принятие Украины в НАТО

Президент Польши Дуда: сейчас речи о принятии Украины в НАТО быть не может
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Вступление Украины в НАТО является отдаленным вопросом. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, передает Польское агентство печати PAP.

«Мы все прекрасно отдавали себе отчет, что о непосредственном принятии Украины в качестве полноправного члена НАТО на данный момент не может быть и речи», — заявил он. Дуда пояснил, что вступление Украины в военный альянс означало бы вступление НАТО в войну с Россией.

При этом, добавил польский лидер, перспектива присоединения Киева к НАТО все же реальна.

Ранее бывший президент Франции Николя Саркози заявил, что возможное вступление Украины в НАТО или Евросоюз (ЕС) будет воспринято Россией как провокация. По мнению экс-президента, Украина должна оставаться нейтральной и не вступать ни в НАТО, ни в ЕС. «Когда вы машете красной тряпкой перед носом быка, вам не следует удивляться, если он нападет», — предупредил он.

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    Марина Совина
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