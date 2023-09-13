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17:32, 13 сентября 2023Мир

Бывший президент Франции назвал вступление Украины в НАТО провокацией

Саркози: Россия воспримет как провокацию вступление Украины в НАТО или ЕС
СюжетНаселение России:

Фото: Gonzalo Fuentes / Pool / Reuters

Бывший президент Франции Николя Саркози заявил, что возможное вступление Украины в НАТО или Евросоюз (ЕС) будет воспринято Россией как провокация. Его слова приводит BFM TV.

По мнению экс-президента, Украина должна оставаться нейтральной и не вступать ни в НАТО, ни в ЕС.

«Когда вы машете красной тряпкой перед носом быка, вам не следует удивляться, если он нападет», — добавил Саркози.

Также бывший французский лидер высказался, что отказ от дипломатического урегулирования конфликта на Украине грозит развязыванием мировой войны. По словам политика, сегодня существует два варианта развития событий.

В августе Саркози также назвал иллюзией возможность возвращения Крыма в состав Украины. Он напомнил, что Крым был частью России до 1954 года. Также, по его словам, большинство населения полуострова считали и считают себя русскими.

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    Антон Похиляк
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