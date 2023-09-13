Саркози предрек мировую войну из-за отказа от диалога по Украине

Саркози заявил, что отказ стран от диалога по Украине приведет к мировой войне

На данный момент отказ от дипломатического урегулирования конфликта на Украине грозит развязыванием мировой войны. Об этом заявил бывший президент Франции Николя Саркози в беседе с BFMTV.

По словам политика, сегодня существует два варианта развития событий. Саркози утверждает, что из-за отказа от переговоров Украине может грозить полное уничтожение. Тогда же, как он предположил, «планета может скатиться в тотальную войну». «Либо дипломатический диалог», — сказал экс-глава Франции.

В конце лета Саркози также призывал к переговорам по Украине. Он отмечал, что конфликт возможно урегулировать только с помощью переговоров. По его мнению, сейчас положение дел на мировой арене может усугубить и присоединение Украины к НАТО.

Незадолго до этого экс-глава Франции также назвал иллюзией возможность возвращения Крыма в состав Украины. Саркози напомнил, что Крым был частью России до 1954 года.