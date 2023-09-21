Россиянин две недели прожил в аэропорту Таиланда из-за опоздания на рейс

Phuket Express: россиянин опоздал на рейс и 14 дней прожил в аэропорту Пхукета

Россиянин опоздал на рейс домой после отпуска в Таиланде и застрял в аэропорту Пхукета на две недели. Об этом сообщает местное издание Phuket Express.

Как уточнили в центре помощи туристам Пхукета, речь идет о 38-летнем мужчине. Из-за того, что пассажир потратил все деньги на отпуск, он не смог приобрести новый авиабилет или забронировать номер в отеле, поэтому остался ждать в аэропорту, пока его мать оплатит его перелет.

В итоге путешественник остался в аэропорту на 14 дней без багажа и средств к проживанию. «Единственные вещи, которые были у него при себе, — это паспорт и телефон», — сообщается в источнике.

Сотрудники туристической полиции и аэропорта старались заботиться о туристе — они нашли для него еду и одежду, а также оплатили лечение глазной инфекции, которую он подхватил во время проживания в терминале.

В четверг, 21 сентября мужчина вернулся в Россию и поблагодарил власти Таиланда за внимательное отношение к нему.

В июле более ста россиян, летевших из Москвы в Вену через Ереван, застряли в аэропорту столицы Армении. По данным источника, путешественники оказались в воздушной гавани без еды и жилья. Проблема возникла из-за того, что венгерская авиакомпания WizzAir отказалась пускать их в Европу.