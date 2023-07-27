Россияне застряли в Ереване из-за отказа авиакомпании пускать их в Европу

Mash: россияне застряли в Ереване из-за отказа авиакомпании пускать их в Европу

Более ста россиян, летевших из Москвы в Вену через Ереван, застряли в аэропорту столицы Армении. Видео с ожидающими рейса туристами опубликовал Telegram-канал Mash.

По данным источника, путешественники оказались в воздушной гавани без еды и жилья. Проблема возникла из-за того, что венгерская авиакомпания WizzAir отказалась пускать их в Европу.

Уточняется, что вылет из международного аэропорта Еревана Звартноц планировался на 04:00, но авиаперевозчик несколько раз откладывал рейс, не объясняя причины. Последний раз вылет перенесли на 17:45 28 июля.

Telegram-канал со ссылкой на ожидающих рейса пассажиров сообщал, что сотрудники аэропорта запретили снимать происходящее и сказали решившим сэкономить на перелете туристам: «Так вам и надо».

Ранее сообщалось, что пассажиры рейса, следовавшего из Стамбула в Москву, авиакомпании Red Wings застряли в аэропорту вылета более чем на 11 часов. Путешественники отметили, что полет задержали из-за ремонта колес на самолете.