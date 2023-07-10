Пассажиры рейса из Стамбула в Москву застряли в аэропорту вылета на 11 часов

«Известия»: рейс Red Wings из Стамбула в Москву перенесли на более чем 11 часов

Пассажиры рейса, следующего из Стамбула в Москву, авиакомпании Red Wings застряли в аэропорту вылета более чем на 11 часов. Об этом сообщают «Известия» в Telegram-канале.

По данным изданиям, рейс неоднократно задерживался и был перенесен. Путешественники отметили, что полет задержали из-за ремонта колес на самолете.

При этом пассажирам не предоставили ни информацию о происходящем, ни условия ожидания, пишет издание. Несмотря на то, что им выдали талоны на питание в местном футкорте, путешественники сообщили о нехватке еды и воды. Несколько пассажиров также пожаловались на хамство сотрудников аэропорта. Кроме того, у одной из путешественниц произошел конфликт с работника, когда они пытались отобрать у нее инвалидную коляску.

Ранее рейс Turkish Airlines из Петербурга в Анталью отложили более чем на сутки из-за неполадок с воздушным судном.