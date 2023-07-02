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08:30, 2 июля 2023Путешествия

Рейс из Петербурга в Анталью отложили почти более чем на сутки

«Известия»: рейс Turkish Airlines из Петербурга в Анталью отложили более чем на сутки

Фото: kirklai / Unsplash

Рейс из Санкт-Петербурга в Анталью задержали более, чем на сутки. Об этом сообщают «Известия».

Уточняется, что самолет авиакомпании Turkish Airlines должен был вылететь из аэропорта Пулково в субботу, 1 июля, в 15:05. Однако из-за неполадок с воздушным судном его перенесли на 21:30 2 июля. «Мы ждали дополнительную деталь из Стамбула. Деталь приехала. Наши техники делали всё, что возможно для того, чтобы эту проблему устранить. Этого не получилось. Поэтому мы ждем запасной борт», — сообщила представитель авиакомпании.

Как сообщает издание, несмотря на длительную задержку, пассажиров в гостиницы в авиакомпании заселять отказались, объяснив это отсутствием свободных мест.

В июне в петербургском аэропорту Пулково рой пчел атаковал самолеты и сорвал рейсы в Москву и Казань.

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    Марина Совина
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