Рейс из Петербурга в Анталью отложили почти более чем на сутки
Рейс из Санкт-Петербурга в Анталью задержали более, чем на сутки. Об этом сообщают «Известия».
Уточняется, что самолет авиакомпании Turkish Airlines должен был вылететь из аэропорта Пулково в субботу, 1 июля, в 15:05. Однако из-за неполадок с воздушным судном его перенесли на 21:30 2 июля. «Мы ждали дополнительную деталь из Стамбула. Деталь приехала. Наши техники делали всё, что возможно для того, чтобы эту проблему устранить. Этого не получилось. Поэтому мы ждем запасной борт», — сообщила представитель авиакомпании.
Как сообщает издание, несмотря на длительную задержку, пассажиров в гостиницы в авиакомпании заселять отказались, объяснив это отсутствием свободных мест.
В июне в петербургском аэропорту Пулково рой пчел атаковал самолеты и сорвал рейсы в Москву и Казань.