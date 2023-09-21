Опра Уинфри назвала причину отказаться от популярного способа похудения

Телеведущая Опра Уинфри назвала похудение с Ozempic слишком легким путем

Американская телеведущая Опра Уинфри назвала причину, заставившую ее отказаться от инъекций лекарства для диабетиков Ozempic, которое используют для уменьшения веса. О популярном способе похудения она высказалась на собственной лекции о весе, сообщает People.

По словам Уинфри, она считает похудение с этим препаратом подозрительно легким путем достижения цели. При этом сама она думала об Ozempic для похудения. «Может, нам нужно больше принимать свое тело? Когда я услышала о лекарствах для потери веса, мне как раз делали операцию на ноге, и я подумала: я должна худеть сама. С лекарством это слишком легко», — сказала она.

Опра Уинфри также отметила, что в последние 25 лет ее «каждую неделю стыдили в таблоидах за отсутствие силы воли» из-за того, что она позволяла себе не худеть.

Ранее популярная блогерша из TikTok Челси Гарретт пожаловалась, что ей пришлось отказаться от Ozempic из-за сильнейших побочных действий. Гарретт вспоминает, что как минимум раз в неделю ее состояние ухудшалось настолько, что она не могла встать с постели, так как тошнота сопровождалась болью и слабостью.