Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
13:31, 14 сентября 2023Забота о себе

Блогерша пожаловалась на невозможность встать с постели из-за инъекций Ozempic

Блогерша Челси Гарретт пожаловалась на сильнейшие приступы тошноты после Ozempic

Фото: George Frey / Reuters

Популярная блогерша из TikTok Челси Гарретт пожаловалась, что ей пришлось отказаться от инъекций лекарства для диабетиков Ozempic из-за сильнейших побочных действий. Своим опытом она поделилась в статье для Newsweek.

Гарретт рассказала, что оба ее родителя страдают диабетом, поэтому врач прописал ей инъекции Ozempic. По ее словам, первые месяцы лечение проходило успешно — у девушки вырос гемоглобин, уровень сахара в крови стал стабильным, и она легко теряла лишний вес. Однако вскоре ей стало гораздо хуже из-за побочных эффектов.

Примерно через четыре месяца я начала замечать симптомы. Меня тошнило, как будто у меня пищевое отравление. Симптомы всегда начинались после инъекции и сохранялись несколько дней

Челси Гарреттблогер
Материалы по теме:
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса, и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса, и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022
Питьевая диета: главные особенности. Почему она на самом деле не способствует похудению и не выводит шлаки и токсины?
Питьевая диета: главные особенности.Почему она на самом деле не способствует похудению и не выводит шлаки и токсины?
3 сентября 2022
Маск и Кардашьян худеют без диет и тренировок с помощью лекарств для диабетиков. Почему врачи считают этот метод опасным?
Маск и Кардашьян худеют без диет и тренировок с помощью лекарств для диабетиков.Почему врачи считают этот метод опасным?
21 октября 2022

Гарретт вспоминает, что как минимум раз в неделю ее состояние ухудшалось настолько, что она не могла встать с постели, так как тошнота сопровождалась болью и слабостью. Поскольку симптомы не проходили, она решила больше не делать уколы и тогда приступы прекратились. «Если после приема Ozempic у вас возникли побочные эффекты и вы думаете, что они просто исчезнут — нет, возможно, этого не произойдет», — резюмировала свой опыт Гарретт.

Ранее 36-летняя Джина Швепп из Америки рассказала, что похудела на 17 килограммов с помощью лекарства для диабетиков Ozempic. Она убеждена, что препарат не является волшебной пилюлей и человеку придется полностью изменить образ жизни.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Улитина
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о возможном отъезде генерала Суровикина за границу

    Опубликованы кадры уничтожения российским «Аллигатором» танка ВСУ

    В Киеве допустили нахождение Зеленского за одним столом с представителем России

    Парикмахер назвала распространенные ошибки в уходе за волосами

    В Москве взобравшийся по стене прохожий спас ребенка при пожаре и попал на видео

    Лукашенко прибыл в Россию

    В Эстонии призвали конфисковать автомобили с российскими номерами

    Жителям Московского региона рассказали о первых заморозках

    Корвет «Резкий» вошел в состав Тихоокеанского флота

    Разгневанный из-за измены жены мужчина избил себя посреди улицы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости