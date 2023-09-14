Блогерша пожаловалась на невозможность встать с постели из-за инъекций Ozempic

Блогерша Челси Гарретт пожаловалась на сильнейшие приступы тошноты после Ozempic

Популярная блогерша из TikTok Челси Гарретт пожаловалась, что ей пришлось отказаться от инъекций лекарства для диабетиков Ozempic из-за сильнейших побочных действий. Своим опытом она поделилась в статье для Newsweek.

Гарретт рассказала, что оба ее родителя страдают диабетом, поэтому врач прописал ей инъекции Ozempic. По ее словам, первые месяцы лечение проходило успешно — у девушки вырос гемоглобин, уровень сахара в крови стал стабильным, и она легко теряла лишний вес. Однако вскоре ей стало гораздо хуже из-за побочных эффектов.

Примерно через четыре месяца я начала замечать симптомы. Меня тошнило, как будто у меня пищевое отравление. Симптомы всегда начинались после инъекции и сохранялись несколько дней Челси Гарретт блогер

Гарретт вспоминает, что как минимум раз в неделю ее состояние ухудшалось настолько, что она не могла встать с постели, так как тошнота сопровождалась болью и слабостью. Поскольку симптомы не проходили, она решила больше не делать уколы и тогда приступы прекратились. «Если после приема Ozempic у вас возникли побочные эффекты и вы думаете, что они просто исчезнут — нет, возможно, этого не произойдет», — резюмировала свой опыт Гарретт.

Ранее 36-летняя Джина Швепп из Америки рассказала, что похудела на 17 килограммов с помощью лекарства для диабетиков Ozempic. Она убеждена, что препарат не является волшебной пилюлей и человеку придется полностью изменить образ жизни.