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18:48, 30 августа 2023Забота о себе

Похудевшая на 16 килограммов женщина рассказала о побочных действиях Ozempic

36-летняя Джина Швепп рассказала о тошноте и изжоге при приеме Ozempic

Фото: George Frey / Reuters

Американка похудела на 16 килограммов за три месяца с помощью лекарства для диабетиков Ozempic и рассказала о побочных действиях, с которыми столкнулась. Ее историю опубликовал Newsweek.

По словам 36-летней Джины Швепп, прежде чем решиться на курс Ozempic, она несколько раз пыталась похудеть традиционными способами, но потерянные килограммы всегда возвращались. В феврале 2023 года врач согласился дать ей рецепт на лекарство с семаглутидом, поскольку у нее было ожирение и преддиабетическое состояние.

Женщина отметила, что во время приема препарата столкнулась с побочными действиями лекарства, такими как тошнота, изжога, сильная отрыжка, запоры и плохое самочувствие после переедания. Несмотря на неприятные ощущения, Швепп осталась довольна лечением. Она рассказала, что за три месяца ей удалось похудеть на 16 килограммов и научиться воздерживаться от обильных перекусов и избытка лакомств.

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По мнению женщины, Ozempic не является волшебной инъекцией, которая легко избавит от лишних килограммов. Чтобы похудеть, придется кардинально изменить образ жизни. «Мне удалось совместить прием семаглутида со здоровым питанием и бегом. Поэтому я была уверена, что после отказа от лекарства буду продолжать соблюдать диету, бегать и тренироваться. То есть делать то, что поможет не набирать вес», — рассказала женщина.

Ранее американский врач-дерматолог Сьюзан Массик предупредила о новой опасности «уколов стройности» на основе семаглутида. По словам специалистки, инъекции препаратов против сахарного диабета второго типа могут привести к ускоренному выпадению волос.

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    Екатерина Улитина
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