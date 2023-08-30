Похудевшая на 16 килограммов женщина рассказала о побочных действиях Ozempic

36-летняя Джина Швепп рассказала о тошноте и изжоге при приеме Ozempic

Американка похудела на 16 килограммов за три месяца с помощью лекарства для диабетиков Ozempic и рассказала о побочных действиях, с которыми столкнулась. Ее историю опубликовал Newsweek.

По словам 36-летней Джины Швепп, прежде чем решиться на курс Ozempic, она несколько раз пыталась похудеть традиционными способами, но потерянные килограммы всегда возвращались. В феврале 2023 года врач согласился дать ей рецепт на лекарство с семаглутидом, поскольку у нее было ожирение и преддиабетическое состояние.

Женщина отметила, что во время приема препарата столкнулась с побочными действиями лекарства, такими как тошнота, изжога, сильная отрыжка, запоры и плохое самочувствие после переедания. Несмотря на неприятные ощущения, Швепп осталась довольна лечением. Она рассказала, что за три месяца ей удалось похудеть на 16 килограммов и научиться воздерживаться от обильных перекусов и избытка лакомств.

По мнению женщины, Ozempic не является волшебной инъекцией, которая легко избавит от лишних килограммов. Чтобы похудеть, придется кардинально изменить образ жизни. «Мне удалось совместить прием семаглутида со здоровым питанием и бегом. Поэтому я была уверена, что после отказа от лекарства буду продолжать соблюдать диету, бегать и тренироваться. То есть делать то, что поможет не набирать вес», — рассказала женщина.

Ранее американский врач-дерматолог Сьюзан Массик предупредила о новой опасности «уколов стройности» на основе семаглутида. По словам специалистки, инъекции препаратов против сахарного диабета второго типа могут привести к ускоренному выпадению волос.