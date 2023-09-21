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15:28, 21 сентября 2023Россия

В Кремле отреагировали на обстрел российских миротворцев в Карабахе

Песков: после обстрела российских миротворцев в Карабахе ведется следствие

Фото: Sputnik / Sergey Guneev / Kremlin / Reuters

После обстрела российских миротворцев в Карабахе ведется следствие. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.

Ранее Минобороны России сообщило об обстреле миротворцев, возвращавшихся на автомобиле с наблюдательного поста.

Российский миротворческий контингент приложил все усилия для того, чтобы помочь населению Карабаха, отметил представитель Кремля.

После случившегося президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным принес извинения за случившееся. В распространенном Кремлем сообщении говорится, что обстрел миротворцев будет тщательно расследован, а виновные понесут наказание.

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    Алан Босиков
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