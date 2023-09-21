Байдена раскритиковали в сенате США из-за поддержки Украины

Сенатор Пол: Байден должен перестать делать из США заложника поддержки Украины

Президент США Джо Байден должен перестать делать из Штатов заложника поддержки Украины. Об этом заявил сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол в соцсети X.

«Сегодня я обращаю внимание руководства конгресса и президента США на то, что буду выступать против любых попыток сделать федеральное правительство заложником финансирования Украины», — отметил политик.

Он также отметил, что не согласится на «ускоренное принятие каких-либо мер по расходам, которые обеспечат дополнительную помощь США Киеву».

Ранее сообщалось, что Джо Байден во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН призвал весь мир продолжать поддерживать Украину. Он подчеркнул, что Вашингтон вместе с союзниками и партнерами по всему миру будет продолжать поддерживать народ Украины, «защищающий свой суверенитет, территориальную целостность и свою свободу».